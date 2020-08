¡Contundente! Actriz de Televisa reacciona a críticas de Kate del Castillo contra Angélica Rivera

Ciudad de México.- Chantal Andere defendió que Angélica Rivera es una gran amiga y aseguró que es de la idea de que no se debería hablar mal de las personas si realmente no se conocen a fondo, esto al ser cuestionada sobre las críticas que hizo Kate del Castillo respecto al desempeño de la actriz como primera dama en el sexenio pasado.

En declaraciones para el programa De Primera Mano, Chantal afirmó que, al igual que lo han externado otras figuras del entretenimiento como Cynthia Klitbo y Alfonso Waithsman, a ella le encantaría que Angélica regresara a las telenovelas o a cualquier proyecto televisivo.

Claro que me gustaría verla en pantalla porque es una extraordinaria actriz, si ella quiere regresar pronto a mí me daría mucha alegría y si un productor, o dos o tres o 10 están interesados en buscarla, pues me parece fantástico", dijo.

Sobre los comentarios de Kate, quien en Sale el Sol comentó que Angélica decidió "no involucrarse" ni hacer nada por México como primera dama, Chantal simplemente consideró que no se debería juzgar a nadie si no se ha estado "en los zapatos" de esa persona y defendió a Angélica diciendo es una gran amiga.

Mi amistad con Angélica viene y radica de hace muchísimos años atrás y yo lo único que te podría decir es que es una gran amiga... Yo siempre he pensado que si no tienes algo bueno que decir de alguien no lo digas, porque también quiénes somos nosotros para juzgar al de a lado, o al de enfrente o al de atrás; ¿tú sabes su vida?, ¿sabes lo que ha pasado?, ¿estás en sus zapatos?, ¿vives con esa persona?", dijo.

Yo siempre he sido una persona de paz, por eso me llevo bien con todo el mundo, por eso tengo tantos buenos amigos y por eso yo nunca me he metido en problemas", agregó.

