¿Crisis en TV Azteca? Querido conductor se despide por esta impactante razón

Ciudad de México.- TV Azteca viviendo difíciles momentos pues en los últimos meses se han despedidos de varios queridos conductores, como Joge Zarza, a quien reemplazaron con el noticiero Aquí Entre Nos eligiendo a Uriel Estrada como uno de los que estarían en cámara.

Sin embargo, a tan solo dos meses de estar conduciendo el proyecto este ha actuado como todo un divo quejándose de que le daban mayor tiempo al aire a sus compañeros Daniela Obregón, Juan Manuel Jiménez y Otoniel Martínez, señalando que merecía más tiempo al aire que ellos.

Te podría interesar: Golpe a 'Hoy': Tras dejar Televisa y traicionar a TV Azteca, querida conductora aparece en 'VLA'

Estas quejas no fueron directos a los ejecutivos del ajusco, sino que lo hizo con miembros del staff, a quienes además se dice que no trataba del todo bien, principalmente con los miembros de maquillaje, lo que ha llegado a los oídos de ellos causando gran molestia, siendo este uno de los varios motivos por el que los despidieron, incluso ya no apareció en la última emisión.

Cabe destacar que el periodista aunque fue despedido del programa aún continúa trabajando para la televisora, pero bajo la advertencia de que debía mejorar su trato a los demás o ya no sería bienvenido en la empresa.

Te podría interesar: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras perder 55 kilos, conductor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Fuente: TV Notas