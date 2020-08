¿Cuándo nacerá el bebé de Dulce María y qué nombre llevará? Ella misma lo detalla

View this post on Instagram

u2764ufe0fud83dude4fud83cudffbud83eudd30ud83cudffbest@ guerrit@ auu0301n sin nacer me ha ensenu0303ado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue...no para de crecer y a mi me ha dado una lecciou0301n tremenda de ser mau0301s fuerte y mau0301s valiente porque llevo un almita hermosa dentro de miu0301 que me necesita de pie para vivir , que estau0301 prohibido rendirse , que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar . ya se mueve ud83dude0d! Solo me queda dar Gracias a Dios por darnos la fuerza ,protecciou0301n y esperanza en estos tiempos . te amamos @pacoalvarezv u2764ufe0fy les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen ud83dude4fud83cudffbud83dude4cud83cudffc es verdad que son tiempos muy difiu0301ciles ,pero no dejemos de agradecer las bendiciones que si tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0f