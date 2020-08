¿Despedida? Paola Rojas 'traiciona' a Televisa y hace fuerte confesión en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- En medio de rumores de regaños, conflictos y hasta de su posible despido de su noticiero Al Aire con Paola Rojas en Televisa, la periodista Paola Rojas sorprendió con sus declaraciones en el matutino de la competencia Imagen TV, Sale el Sol.

Al ser cuestionada sobre su cubrebocas, mismo que lleva un estampado de la planta del cannabis, la también conductora de Netas Divinas respondió:

Podría interesarte: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras perder 55 kilos, conductor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Estoy a favor de la legalización. Es algo que he planteado desde hace muchos años. Lo que se ha venido haciendo en términos de combate a la comercialización de drogas no ha sido exitoso entonces yo sí estoy a favor. Mi cubrebocas no lo llevo por eso pero si me haces la pregunta sobre el tema sí, estoy a favor de la legalización de la marihuana".

La conductora confesó que la ha utilizado por curiosidad pero que cuando la probó fue para dormir mejor durante unas vacaciones, asegurando que le sirvió muy bien ya que tiene problemas de insomnios muy graves y que tuvo "unas de las mejores noches de su vida en términos de descanso", además de que le gustaría poder tener acceso en México.

Lee también: Golpe a 'Hoy': Tras dejar Televisa y traicionar a TV Azteca, querida conductora aparece en 'VLA'

Rojas desmintió tener un romance con un empresario argentino como se había rumorado y reveló que tras su difícil divorcio del exfutbolista y comentarista de TV Azteca, 'Zague', está felizmente soltera y abierta al amor.

Estoy abierta a lo que sea que llegue a mi vida. Creo que me queda muchísimo por vivir. Me hace mucha ilusión todo lo que pueda ocurrir más adelante. En términos profesionales y personales. Hoy por hoy no estoy con nadie pero me parece que es parte de un proceso. Es una etapa para reconstruirme. No me refiero a casarme, así estoy cómoda".