"Es un perro en la calle": Político acusado de ayudar a Livia Brito la destroza en 'VLA'

Ciudad de México.- El político Juan del Rosal fue tajante al aclarar su posible relación sentimental con Livia Brito, luego de que se especulara que, debido a su romance, es que la actriz decidió pedirle ayuda para librar la demanda del paparazzi que agredió en Cancún.



Visiblemente molesto con la actitud que tomó la cubana contra el fotógrafo, Del Rosal expresó:

Dudo que la libre, y menos el novio que no ha tenido los pantalones para dar la cara, porque Livia lo está tapando, ocultando o como le quieran llamar”.

Sobre su supuesto vínculo amoroso, el ex diputado explicó:

No he tenido ninguna relación sentimental con ella, ni le presté ningún avión, yo ni sabía del novio, me enteré después que el novio tenía una forma migratoria ante el Instituto Nacional de Migración, que la tenía como turista y estaba trabajando, yo ni sabía que era stripper”.

El político también aseguró que Brito intentó sobornar a varias personas para que su acción no saliera a la luz.

Ella tenía mucho miedo de que el hotel la demandara, había mucho ruido en esas 24 horas y no está grabada más que por los huéspedes… intentó resolver el problema y no le salió… y me acabo de enterar el día de hoy, que es lo que más molestia me da, que le robó un teléfono a una niña”, destacó.

Además, Juan del Rosal hizo una fuerte declaración contra Livia en entrevista con las cámaras del programa Venga la Alegría y así se expresó de la actriz.

No mantuve ninguna relación con Livia, ni me gusta, la alucinó... a mí Livia se me hace como un perro en la calle, para mí está muerta".

Cabe señalar que luego de la explicación que la actriz brindó a través de sus redes sociales, por ahora no ha hecho más declaraciones del caso.

