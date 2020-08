Esmeralda Ugalde de 'Exatlón' cautiva al lucirse desde el balcón en 'outfit' blanco

Ciudad de México.- La guapa y reconocida exparticipante de Exatlón, Esmeralda Ugalde, ha cautivado a sus millones de seguidores en Instagram al lucirse desde su balcón presumiendo su espectacular figura en un precioso 'outfit' blanco.

Ugalde posó desde la orilla de su balcón enfundada en un ligero vestido blanco un poco suelto, por lo que lo ajusto con un cinturon a sus caderas, deleitando con una coqueta mirada mientras que de fondo se veía un precioso paisaje.

Hermosa", "La más hermosa de todo el mundo", "Me encanta tu cabello", "Qué sonrisa tan bella, me encantas", "Qué bonita", "Preciosa", "Maravillosa, divina, reina", "Me encantó", "Chulada de mujer", "Mujerón", "Divina", fueron algunos de los comentarios