Exactor de Televisa asegura padecer de depresión tras causar polémica en redes sociales

Ciudad de México.- Hace algunos días, el actor, Mauricio Martínez, se encontró en el ojo del huracán, pues a través de su cuenta de Twitter logró provocar a miles de usuarios, luego de que hiciera una serie de comentarios sobre temas como la política, el aborto y el racismo.

Sin embargo, en su reciente entrevista para el programa matutino, Sale el Sol, el famoso aseguró que esto ha sido a causa de la depresión que ha padecido desde hace ya un tiempo, también compartió sobre su nuevo proyecto en compañía de otras celebridades.

Te podría interesar: Al borde del llanto, conductor de 'VLA' da fuerte noticia sobre ser querido

En esta pandemia he tenido altos y bajos como todo el mundo, y me he tornado a las redes sociales de repente para escribir, he pedido disculpas cuando he tenido que hacerlo, yo creo que agarró Twitter como si fuera mi diario y se me olvida que tengo miles de seguidores", dijo el actor.