Gabriel Soto revela si altos mandos de Televisa lo amenazaron para defender a Laura Bozzo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 20 de agosto el actor Gabriel Soto por fin rompió el silencio luego de que el periodista Álex Kaffie asegurara que los ejecutivos de Televisa le dieron un ultimátum para que detenga su demanda contra Laura Bozzo.

A través de una entrevista exclusiva en Grupo Fórmula con Javier Posa, el galán de las novelas desmintió lo informado por el columnista de espectáculos argumentando que esta situación no tiene nada qué ver con la empresa de San Ángel.

Nadie de la empresa me comentó nada ni los ejecutivos con los que me reuní la semana pasada. Y además también somos talento de la empresa y es un tema que va afuera de Televisa. Es un tema donde no se debe permitir llegar a esos niveles donde denigran honorabilidad e integridad como personas".