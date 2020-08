¡Increíble! Este es el truco al que se somete Demi Lovato para lucir más joven

View this post on Instagram

HIELO DE MANZANILLA . Un tip247 que ofreceru00e1 a nuestra piel resultados fantu00e1sticos para: . Mejorar la circulaciu00f3n Tonificar y refrescar el cara Desinflamar los ojos hinchados. Ayudar a eliminar las ojeras Tener una piel suave y tersa Eliminar irritaciones de la piel Calma el enrojecimiento por rosu00e1cea . u00bfCu00f3mo se hace? Congelar la infusiu00f3n de manzanilla en moldes de hielo y usarlos en la mau00f1ana y en la noche. u00a1Ojo! no aplicar directamente; lo mejor es colocar los cubos de hielo en un pau00f1o limpio y luego pasar por la cara. . #manzanilla #hielo #cubosdehielo #circulacion #ojoshinchados #ojeras #skincare #cuidadofacial #mujer247 #pielsuave #rosacea