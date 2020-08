Instagram: Así de despampanante lucía Andrea Legarreta durante su juventud

View this post on Instagram

#TBT Corru00eda el au00f1o de #1996 Y yo grababa la telenovela u201cLa sombra del otrou201d ud83dude4cud83cudffb Algu00fan du00eda volveru00e9 a cortarme el pelito asu00ed... Cu00f3mo el niu00f1o del restaurante de hamburguesas de mi u00e9poca u201cTom Boyu201d ud83eudd23ud83dude02ud83eudd23ud83dude02 Quien recuerde ese lugar, estu00e1 en edad de u201criesgou201d ud83dude05