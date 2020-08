Julieta Venegas sorprende al anunciar que dará concierto y redes enloquecen

View this post on Instagram

Estuvo tan hermoso volver al @tcchopo_rock ayer, mil gracias por esa tarde que me llevo guardada. u00a1Viva el Chopo! Vivan los encuentros, la mu00fasica, el arte, la diversidad. ud83eudd70ud83cudf38ud83dudc96ud83cudfb6ud83cudfb6ud83cudfb6ud83dudc98 ud83cuddf2ud83cuddfd Foto de @erickurream