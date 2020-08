¿Lo quemó? Conductora de Univision enloquece y arruina su cabello de esta manera

Miami, Florida.- Clarissa Molina quien es una de las guapas conductoras de Univisión sorprendió la tarde de este jueves al aparecer en redes sociales con una locura que cometió de la cual ahora sufre terribles consecuencias.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de El Gordo y La Flaca compartió un video donde aparece mostrando su cabello, bastante sorprendida e incluso hasta preocupada.

Esto solo me pasa a mi por estar inventado. Me di un champú de color, pero no pensé que me quedaría así. ¡SOLO A MI!”, destacó en el post.