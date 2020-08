Marysol Sosa rompe el silencio y revela si le hará un homenaje a José José

View this post on Instagram

Preparau0301ndome para iniciar un nuevo ciclo en varios aspectos de mi vida. Y todo en el marco de ser mamau0301 de dos hermosos ninu0303os. u00a1Gracias Senu0303or Jesus por tu misericordia! Dame control y dominio propio en Tu nombre, por favor. u00a1Vamos con todo! u00a1Bendiciones y bonito diu0301a para todos! . . . . . . #marysolsosa #singer #songwriter #injesusname #cantante #compositora #musica #love #loveyourself #lovemusic #music #musicproducer #christian #cristiana #jesus #josejose #hijadedios #sonofgod #go #godblessyou #happy #fitness #fitnessmotivation