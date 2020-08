"Me pegaban": Conductor de Televisa revela que sufrió violencia física a manos de una exnovia

Ciudad de México.- Arath de la Torre confesó haber estado en una relación violenta donde una exnovia lo agredía físicamente.

Al igual que Maribel Guardia, el conductor fue invitado especial de una reciente emisión del programa de Unicable Netas Divinas, donde conversó con Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun sobre la violencia de género.

Después de que Maribel opinó que se ha normalizado el ver que las mujeres agredan físicamente a los hombres sin que esto genere impacto o consecuencias, como ocurriría si el caso fuera al revés, Arath de la Torre confesó que fue golpeado por parte de una de sus exparejas.

Las presentadoras dudaron por un instante si Arath estaba hablando en serio debido a su tono humorístico para contar la mala experiencia, sin embargo, después les afirmó que estaba contando la verdad.

Si yo lo hubiera contado dentro de la relación, no, ni lo cuento. Ni lo cuento de la vergüenza. Sí, me daba mis chin... Te lo juro", dijo.

El intérprete agregó que cuando él intentaba defenderse y detener la agresión, su expareja lo acusaba de violencia.

Finalmente, de la Torre coincidió con la opinión de las conductoras y exhortó al público a no fomentar la violencia de ningún tipo.

No señoritas, no golpeen, no fomenten la violencia, pero también los hombres no se dejen y hagan lo propio... también vayan y también levanten una denuncia", expuso.