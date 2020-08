"Me perdieron": Tras salir de 'Hoy', querido conductor de Televisa revela si Magda lo despidió

Ciudad de México.- El conductor del programa Hoy, Jorge 'El Burro' Van Rankin, confesó todo sobre su salida del matutino de Televisa con Adela Micha en La Saga, a donde acudió para una divertida entrevista con Roberto Palazuelos.

El presentador, quien se unió al equipo en 2013, se despidió el pasado 7 de agosto de los foros de matutino de Televisa durante casi tres meses para grabar la nueva temporada de su serie 40 y 20, misma que estará al aire en el canal de Las Estrellas.

Aunque comentó públicamente que sí regresaría al término de ese tiempo "si Magda se lo permitía", algunos especulan que podría no concretarse ya que el rumor de que no se lleva bien con la productora Magda Rodríguez ha circulado desde hace tiempo, pese a que lo han negado.

En una de las entrevistas más divertidas que ha tenido Adela Micha en su programa con el icónico dúo del 'Burro' y Palazuelos, al retomar el tema de Televisa (empresa de la cual fue despedida y vetada), le preguntó directamente al conductor.

Estos pensaban que te ibas de Televisa y se te acaba la vida. ¿Y tú qué? ¿Ya en 'Hoy' nada? Di la verdad".

Van Rankin respondió haciendo alusión a las declaraciones del periodista Álex Kaffie sobre su salida y a su reemplazo, el actor y conductor Arturo Carmona.

Ay... ¿Tú le haces caso al gordito este que habla ahí? Diciendo que ya traigan cosas mejores y sus pend... de doble sentido que sé que así es. Invitaron dos meses y medio a mi querido Arturo Carmona, un gran conductor que lo está haciendo muy bien".

Como no dio una respuesta concreta, Adela siguió insistiendo: "¿Te corrieron de Hoy o no?", a lo que el presentador contesta contundente:

No, yo me salí. Le mando un saludo a Carmona que está en mi lugar, en teoría, lo que estoy en la serie, 12 semanas".

No conforme con su respuesta, le pregunta de nueva cuenta si regresará al matutino, a lo que 'El Burro' le dice: "Si ya no quieres no regreso" y Adela entre risas le contesta: "Pues mira si ya te saliste de ahí pues agárrate de ahí".

El conductor luego cambió el tema a su serie 40 y 20, ya que asegura que le está yendo tan bien que ya la están repitiendo más días por el canal de Las Estrellas, con lo que coincidió Palazuelos, quien estará haciendo una participación especial: "El papel le queda muy bien al 'Burro'".

Más adelante en la plática, la periodista no dejaba el tema en paz y estaba decidida a obtener una respuesta del 'Burro'. "¿Bueno, vas a regresar a Hoy o no?", le pregunta por tercera vez, mientras Van Rankin evade el tema de nuevo: "¿Te despertabas con nosotros o qué?".

No, ni ma... nunca he visto 'Hoy'. No lo veo", confesó Adela.

"Es un buen momento ya te saliste, ahora next", le aconseja Micha, mientras 'El Burro' le dice en tono bromista: "A ver Adela, dame chamba aquí entonces". Sin embargo, alguien en la producción interrumpe la conversación con una fuerte declaración: "Ya cuando regreses ya habrá alguien más", a lo que el presentador dice:

Pues... me perdieron".

Aunque nunca fue claro sobre si regresará o no, finalizó diciendo que está "completamente concentrado" en su serie en este momento, por lo que está claro que si el querido conductor no vuelve al matutino sería por decisión de la producción.

Momentos a partir de 1:01:00 y 1:20:00:

Fuente: La Saga