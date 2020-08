Omar Fierro sigue los pasos de Érika Buenfil al debutar como influencer

Ciudad de México.- El actor, Omar Fierro, revolucionó la redes sociales, luego de anunciar su debut en YouTube, al compartir sus recetas de cocina, pues se sabe que él es un chef profesional.

Y es que el histrión en diversas ocasiones ha aparecido en programa de revista, presumiendo de sus dotes culinarios, por lo ahora optó por seguir los pasos de Érika Buenfil en la plataforma.

Cabe mencionar que su gusto por la cocina surgió a raíz de una enseñanza de su abuela, quien era de origen español y le mostró como hornear pan.

Tuve la bendición de haber tenido influencias culinarias desde pequeño, mi abuela era española y estuve cerca de dos chefs italianos que eran como mis papás. Me acostumbraron a que en la familia se tenían que sentar a la mesa a comer, hacíamos unas sobremesas que me encantaban; ahora los chavos comen y salen disparados y yo digo que no, esto debe ser un regocijo”, dijo.