Paola Rojas revela inesperado detalle acerca de su vida amorosa: "Me fue mal"

Ciudad de México.- Durante una emisión del programa Netas Divinas, el actor y comediante, Arath de la Torre, estuvo como invitado y debatió con las conductoras cuáles son los detalles que busca una mujer en una relación.

En una de sus intervenciones, Paola Rojas reveló que es muy clara con respecto a su sentir cuando lleva una vida en pareja, pues el no tratar estos temas pueden llegar a afectar el vínculo sentimental.

Aquí ya no sé qué decirles porque en esto de '¿qué tienes? Nada' yo sí soy distinta, sí procuro ser muy clara. No sé si por mi tipo de trabajo, por mis equipos de trabajo o porque así soy", indicó la periodista.

De igual manera, la comunicadora de Televisa detalló que no recomienda ser así en un noviazgo o matrimonio, ya que a ella no ha tenido éxito en sus relaciones amorosas siendo de esta manera.

Me ha ido mal, entonces no sé qué decirles. Me describí cómo soy y me ha ido pésimo, por lo que no necesariamente es una buena idea", mencionó la presentadora.