Político acusado de ayudar a Livia Brito señala que la actriz le robó el celular a un niña

Ciudad de México.- A pesar de que el escándalo de la actriz, Livia Brito con el fotógrafo Ernesto Zepeda, sucedió hace ya varias semanas, el caso aun sigue dando de qué hablar, esto debido a que saliera a la luz la presunta ayuda de un político.

En días pasados, se filtró que la artista había recurrido con el político, Juan del Rosal, para que borrase todas las evidencias, sin embargo, tras salir a la luz el tráfico de influencias, del Rosal buscó aclarar todo.

Además, buscó hacer entender que él no sostiene ninguna relación sentimental con Livia y que jamás le prestó un avión, por si fuera poco, expresó que su molestia tras enterarse que la famosa le robó su teléfono celular a una menor.

No he tenido ninguna relación sentimental con ella, ni le presté ningún avión. Y me acabo de enterar el día de hoy, que es lo que más molestia me da, que le robó el teléfono a una niña. A una persona en un restaurante, cuando la están grabando los comensales o los turistas", contó.