Tiembla TV Azteca: Ernesto Laguardia reaparece en 'Hoy' y revelan que estará en este show de Televisa

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 20 de agosto el exitoso actor y conductor, Ernesto Laguardia, reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que habló de distintos temas.

Tras varios meses sin aparecer en la televisión, el intérprete mexicano dejó ver que volverá a la pantalla de Televisa como invitado del show Me caigo de risa pues brindó la entrevista desde el foro en donde se podían leer las siglas MCDR.

El reportero del programa Hoy cuestionó a Laguardia sobre el arrasador éxito que tuvo en la novela Quinceañera, en donde compartió créditos con Thalía y Adela Noriega.

Asimismo, Ernesto confesó si aún mantiene comunicación con el elenco de este melodrama a 33 años de su estreno.

Con Thalía de repente nos escribimos, Nailea me la acabo de encontrar en Los Ángeles, Adelita de repente me la encuentro, Rafa Rojas he sabido de él, espero que no sea nada cierto lo que dicen". añadió.