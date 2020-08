Vicente Fernández Jr. habla en 'Hoy' de su demanda de divorcio y de maltrato a su exesposa

Ciudad de México.- El reconocido cantante, Vicente Fernández Jr., se encuentra en medio de un escándalo con su exesposa, Karina Ortegón, quien lo ha demandado por supuesto maltrato además de acusarlo de pedirle mantenimiento, algo que ha negado en una exclusiva para el programa Hoy recientemente.

Vicente señaló que él tiene pruebas de que nunca pidió dinero ni nada y que se demuestra en sentencia de divorcio que interpuso la primera vez, señalando que era más que claro quien decía la verdad y quien decía mentiras.

Finalmente señaló que en cuanto a la demanda del maltrato no tenía permitido dar declaraciones según su abogado, retomando que él sabía quien era y que demostraría su inocencia.

Son temas que mi abogado no me ha dado autorización de hablar, yo soy bien claro, yo no me cuelgo de mi nombre, tengo mi familia, tengo mi nombre y gracias a Dios todos lo saben, yo soy Vicente Fernández, yo no pedí nada y esta todo para aclararlo", finalizó Fernández.