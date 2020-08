Alex Córdova, un talentoso fotógrafo que triunfa con las celebridades y pone en alto a Sonora

Ciudad de México.- Alejandro Córdova es un artista visual originario de Ciudad Obregón, Sonora, que a sus 30 años de edad ha logrado ser reconocido a nivel internacional por sus fotografías de moda, sociales y celebridades.

Con 12 años de experiencia, el fotógrafo actualmente reside en la Ciudad de México. Después de trabajar en eventos sociales en su ciudad natal, donde logró desarrollar su estilo único, decidió mudarse a la capital del país para seguir explotando su potencial.

En entrevista con TRIBUNA, Alex Córdova dijo que la fotografía siempre ha formado parte de su vida, pero que a los 18 años se desarrolló en esta práctica de forma profesional. Además explicó que sus mayores influencias son fotógrafos icónicos de los años 70 como Helmut Newton y Mert & Marcus.

Creo que la inspiración viene mucho de en qué humor me encuentro, si estoy de buen humor voy a tener ganas de producir, si estoy de malas se va a reflejar en mi trabajo, entonces la inspiración siempre viene tal cual. Si estoy de buenas, una fotografía va a fluir perfecto, por eso considero que mi trabajo sí es muy emocional. Pero sobre todo y ante todo lo que más me inspira es la belleza femenina", aseguró.

El estilo de trabajo de Alex se define como un arte que se encuentra en constante evolución:

El cajemense ha trabajado para la revista ‘Cosmopolitan’ fotografiando a celebridades mexicanas, tal es el caso de Danna Paola, Bárbara de Regil, Galilea Montijo y recientemente fotografió a Belinda para la revista Bad Hombre. A sus 30 años, Córdova cuenta con un portafolio bastante amplio:

Me demostré como individuo que puedo ser capaz de realizar lo que me proponga, al punto que puedo decir que tengo más de 300 portadas en mi portafolio, las cuales realicé hace 5 años".

Córdova reveló que la clave de su éxito y lo que más disfruta de su trabajo es el constante aprendizaje.

Siempre aprendo cosas nuevas, nada es igual, ningún proyecto es igual, mi trabajo es muy dinámico… no puedes planear la creatividad, cada trabajo fluye diferente”, reveló. “Además hay un equipo muy bueno siempre conmigo que me ayuda a llegar a esos pasos y aprender de cada persona que me rodea también es muy importante", agregó.

Alex también ha colaborado en proyectos para la televisión y medios escritos. De la misma forma, Alex envió una recomendación a aquellos artistas que capturan la vida a través de una lente:

Para una persona que le gusta la fotografía y no sabe cómo pulir su trabajo es simplemente practicar. Lo más importante es no limitarse y dejar fluir, no forzar nada… si es para ti échale todas las ganas. Si quieres ser fotógrafo para ser famoso no lo hagas. Mejor hazlo por otros motivos y deja que tu talento y trabajo te den reconocimiento", finalizó.