Cecilia Galliano rompe en llanto y destroza a Sebastián Rulli por hacerle esto: "No me lo merecía"

Ciudad de México.- La conductora Cecilia Galliano se sinceró y abrió su corazón en entrevista con la periodista Mara Castañeda, en donde habló de cómo llegó a México, sus hijos, su divorcio de Sebastián Rulli y sus próximos proyectos.

La argentina recordó que llegó a México a finales de los 90's buscando ser modelo gracias a la empresaria Queta Rojas, fallecida en 2018. Aunque comentó que al principio no la quería porque le dijo que "era muy morena para México", logró tener éxito y volverse la musa de fotógrafos.

Galliano comentó que conoció al padre de su hija Valentina en México, un italiano quien en ese momento estaba haciendo una obra con Juan Soler y era 10 años mayor.

Cecilia se fue a vivir a Italia con él y su hija cuando nació, sin embargo, las cosas no funcionaron y volvió con su familia a Argentina. Tras entrar en depresión por su situación como madre soltera, en 2003 regresó a México, donde volvió a empezar y tocar puertas.

La conductora comentó cómo conoció al actor de Televisa Sebastián Rulli en México, con quien inició un romance en 2003, se casaron en 2007 y se divorciaron en 2011.

Estábamos en un desfile de L'Oreal y él llega todo flaquito y dice: '¿Hay alguien que tenga una habitación para rentar?'. Lo dejamos dormir en la casa un par de días, pero él tenía a su novia. Vio todo el proceso de Vale en mi panza, hicimos desfiles y muchas cosas pero como amigos. Al volver a México (después de separarse del padre de su hija) me lo encuentro en una fiesta con Luz Elena González, quien era su novia cuando él grababa su primera telenovela en Televisa".

Tiempo después, empezaron a salir y a hacerse amigos, aunque ya se conocían. "A mí nunca me gustaron los rubios", confesó Galliano entre risas y añadió:

Sebas es muy correcto, muy propio y muy cuadrado. Yo soy todo lo contrario. Decía: 'Imposible'. Este hace ejercicio, a mí no me interesa. Yo como pizza, él come salmón todo el día. Éramos totalmente diferentes pero creo que nos balanceábamos porque él era muy tímido y a mí me faltaba organización".

El galán de novelas tomó como una hija propia a Valentina, quien tenía 2 años y medio. Cecilia reveló que al primero que le llamó papá fue a él, sin embargo, tras separarse, asegura que él se alejó de ella sin decir adiós, algo que confesó le ha costado perdonarle.

Ni se ven. Lo ve cuando viene a buscar a su hermano. Ahí sí vino un corte que creo que son temas que me cuesta entender y perdonar porque cuando yo me separo de Sebastián me dolió más la separación por Valentina que por Santiago. Vale tenía 10 años y su papá había sido Sebastián y de pronto a Vale se lo sacaron y nunca más la vio, ni explicó ni habló. Vale llevó esa parte emocional muchos años, que nadie se enteró más que ella y yo".

La argentina dijo al borde del llanto: "A veces está bueno por un abrazo que no te cuesta nada. O un 'te voy a buscar un fin con tu hermano' o 'tomamos un helado'. Ojo... no es el padre, pero era un padre de corazón".

Aseguró que el peor día de su vida fue un 31 de diciembre de 2007, cuando se casaron, ya que ni siquiera tuvieron luna de miel y no tenía ni vestido.

Yo hacía 'Se vale', trabajábamos mucho. Sebas me dice 'Nos tenemos que casar' y yo 'Sí, vale'. (...) Yo nunca fui una mujer que soñara casarme. Un día me dice: 'Nos casamos el 31 de diciembre'. Se me olvidó a la media hora. (...) Estaba su familia y la mía, firmamos y al otro día nos fuimos a trabajar, no tuve luna de miel".

Al hablar de cómo su divorcio de Rulli la llevó a los juzgados y fue un proceso sumamente difícil, de nueva cuenta rompió en llanto.

Esa fue una parte muy triste pero creo que no me la merecía. Yo siempre fui una mujer fiel, leal, trabajadora, una muy buena mamá y eso sí me lo aplaudo porque lo veo hoy con mis hijos. Tengo dos hijos respetuosos, increíbles, que respetan a su madre y creo que yo hice un buen trabajo como mujer de 10 años de estar con él".

La conductora aseguró que su convenio de divorcio nunca llegó al juzgado y que por sus hijos, quiso detener cualquier pleito legal con Rulli y hacer las cosas como las quería él.

No es que sea tonta eh, porque sé que pude haberme quedado con el 20 por ciento de esto, sé que si no me voy de la casa es mía porque tengo un menor. Sé que me pude haber quedado con todo y destrozarte todavía más y sacarte todo lo que quiero, pero tengo diferentes valores", dijo contundente.

Luego de recordar el difícil momento que pasó cuando se le detectó un quiste que podía ser cancerígeno a su hija hace unos años, también habló de su nuevo proyecto, Soltera en Cuarentena, mismo que transformó por la crisis sanitaria, ya que antes se llamaba Soltera a los 40.

Promete que será todo un espectáculo y estará acompañada de su amiga, la esposa del conductor de Guerreros 2020 Mauricio Barcelata.

Actualmente, Rulli tiene una relación con la actriz Angelique Boyer desde el 2014, con quien aún no tiene planes de casarse ni tener hijos.

Fuente: Canal de YouTube de Mara Castañeda