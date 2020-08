¿Celoso? Conductor de 'Hoy' revela si su hija se casa pronto y manda 'recadito' al 'Potrillo'

Ciudad de México.- Para un padre, la vida de sus hijos es de lo más valioso que existe en el mundo, pero cuando se trata de las hijas, los papás incluso llegan a mostrarse algo celosos cuando sus pequeñas crecen y entran al mundo del romance.

Durante su entrevista con los medios de comunicación, el actor y actual conductor en el programa matutino, Hoy, Arturo Carmona, fue cuestionado sobre el noviazgo de su hija Melanie Aideé de 20 años de edad.

Te podría interesar: Tiembla 'VLA': Querido conductor de 'Sale el Sol' volvería a Televisa para unirse a 'Hoy'

Aunque se pensó, que la hija del artista estaría próxima a casarse, Arturo rápido señaló estar en desacuerdo con esto, pues no quisiera que saliera como la hija del cantante, Alejandro Fernández, quien recientemente se unió en matrimonio.

Lee también: Devastada, actriz de 'El Señor de los Cielos' revela la verdad sobre desaparición de Rafael Amaya

No todavía no, conozco obviamente al novio de mi hija y estoy muy contento, porque está feliz, pero esperemos que para temas de matrimonio pasen muchos años para ello o a los años que ellos decidan, pero al final mi hija está contenta que es lo principal, ojalá y no me toque como a Alejandro", aseguró Carmona.