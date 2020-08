Consuelo Duval y su polémica apuesta en Televisa que acabó con su matrimonio

Ciudad de México.- Consuelo Duval confesó que el haber cumplido la polémica apuesta que hizo durante la cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 fue lo que detonó su divorcio en esa época.

Tras la conmoción que provocó en redes sociales las imágenes comprometedoras y editadas que intentaron atribuirle, la conductora recordó esta situación con su ahora expareja.

Mi divorcio en el 2012 me costó que enseñé el bra… en las Olimpiadas… en Londres, que dije 'va a ganar México', y ganó México, y me quité la playera… bueno, me costó el divorcio, me costó el matrimonio·, contó.