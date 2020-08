Elizabeth Álvarez revive la arrebatada propuesta de matrimonio de Jorge Salinas

Ciudad de México.- Durante una entrevista con Ligia Robles, la actriz Elizabeth Álvarez se sinceró y explicó cómo se suscitó la propuesta de matrimonio que le hizo el galán de telenovelas, Jorge Salinas.

La intérprete de Televisa reveló que este momento se presentó en una cena de Navidad, aunque admitió que se esperaba un escenario distinto ya que siempre lo visualizó como una ocasión especial.

Jorge dijo 'antes de que empecemos a hacer el brindis, quiero decir ¿te quieres casas conmigo?' y yo respondí 'no, no, como que, si me quiero casar contigo, estamos en Navidad, ¿por qué así?'", narró.

A pesar de que esta situación no cumplió con sus expectativas personales, Álvarez mencionó que aceptó la propuesta y después comprendió las razones de su esposo para hacerlo de esa manera.

No me lo esperaba y Jorge me dijo que lo estaba haciendo porque estaban las personas más amaba. Ahora con los años he entendido porque siempre le había reclamado", agregó.