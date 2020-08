En medio del pleito con su hermana, Carlos Cuevas revela que recibió amenazas

Ciudad de México.- En medio del conflicto legal que enfrenta con Aida Cuevas en la actualidad, el cantante mexicano, Carlos Cuevas, confirmó que sí recibió amenazas en su contra a lo largo de este tiempo.

Durante una entrevista exclusiva con Sale el Sol, el intérprete de boleros aseguró que desconoce el origen de estos ataques, aunque aclaró que todo esto forma parte de la carpeta de investigación.

Mis abogados me dijeron que no hablara de eso, ellos son los únicos que pueden decir las palabras exactas, pero sí ha habido amenazas fuertes para mí y mi familia", señaló el artista.

De igual manera, Carlos aclaró que ya exhortó a la defensa legal de su hermana que no mencionen su nombre ante los medios de comunicación, advertencia que dirigió principalmente a Guillermo Pous.

El abogado de Aida siguió litigando en medios, la ley le dio una restricción y después metió a otro abogado, ese abogado me denostó y me amenazó. No pueden meterse conmigo", agregó.