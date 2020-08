Exgalán de Televisa revela la devastadora razón por la que pospuso boda con su novia 30 años menor

Ciudad de México.- Fernando Carillo y su novia María Gabriela se vieron obligados a posponer su boda civil, la cual tenían planeado celebrar este fin de semana.

En declaraciones para el matutino Sale el Sol, el exgalán de Televisa compartió que, debido a la contingencia sanitaria, aún no se han reabierto los vuelos desde Venezuela y Argentina, por lo cual los seres queridos más cercanos de ambos no pudieron viajar para la especial ocasión.

Lee también: Tiembla 'VLA': Querido conductor de 'Sale el Sol' volvería a Televisa para unirse a 'Hoy'

A post shared by Fernando Carrillo (@ferrcarrillo) on Jul 12, 2020 at 7:15pm PDT

View this post on Instagram

Tal como lo había compartido antes, el actor reiteró que su boda religiosa se realizará en diciembre, por lo que están planeando recorrer la fecha del enlace por el civil a finales de año. De acuerdo con lo descrito en el matutino, la pareja tiene pensado que su día especial tenga por escenario Tulum.

Lee también: Devastada, actriz de 'El Señor de los Cielos' revela la verdad sobre desaparición de Rafael Amaya

A post shared by Fernando Carrillo (@ferrcarrillo) on Jul 4, 2020 at 4:14pm PDT

View this post on Instagram

Lee también: ¿Adiós 'VLA'? Tras traición a compañeros, reportero 'destroza' a Curvy por hipócrita

El intérprete también compartió que desea formar una familia con su novia, con quien aseguró ha vivido una relación muy diferente a cómo llevó su vida amorosa en el pasado.

Me encantaría tener una familia. Desayunar, comer, llevarlos al colegio, formarlos... Cosas que a mí me hubiese gustado hacer y no las hice. Hoy valoro mucho más que de repente poder ser fiel, poder ser leal a una relación. En ese momento era un loco, y ahora me gusta hacer inmensamente feliz a una mujer", dijo.