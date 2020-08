Flor Silvestre cumple 90 años de edad y la familia Aguilar la celebra a lo grande

View this post on Instagram

FELICES 90 MAMAu0301 !!!!!!! ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5ud83dudd7aud83dudd7aud83dudd7aud83cudf88ud83cudf81ud83cudf80ud83cudf8aud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf81ud83cudf81ud83cudf8aud83cudf8aud83cudf8aud83cudf8aud83cudf8aud83cudf8aud83cudf8a - Es difiu0301cil que un hijo pueda llegar a ser realmente objetivo cuando hablar de su propia madre se trata. Pero en esta ocasiou0301n no es necesario u201ctrataru201d de hablar objetivamente, simplemente es cosa de decir lo que es. Y aunque los seres humanos contamos las historias de distinta forma (de acuerdo a quien la cuenta) la historia en cuestiou0301n es una a prueba de distintas perspectivas, por eso estoy seguro de que con solo conocer un poco tu vida, los siguientes adjetivos estau0301n plenamente justificados (y en algunos casos se quedan cortos ) cuando se hable de ti. Ejemplo, Lucha , Entrega, AMOR, Tenacidad, Pasiou0301n, fuerza, Inocencia, Suerte, FE, Talento, Destreza, Oficio, RESILIENCIA, AGUANTE, VALOR y no pocos etcu2019s mau0301s. - Con todo mi amor, orgullo, conciencia de la suerte que tuve y tengo y completa admiraciou0301n te digo antes que todo lo anterior GRACIAS MAMAu0301 !!!! TE AMO u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f Muchas felicidades !! 90 anu0303os !!! Se dice fau0301cil! Que suerte llevar 52 de ellos a tu lado ud83dude4fud83cudffcud83dude4fud83cudffcud83dude4fud83cudffcud83dude4fud83cudffc y que Sean muchos mau0301s !!! - #FelicidadesFlor #HappyBDayWildFlower #WildFlower #90IsTheNew78