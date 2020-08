Gala Montes, actriz de 'El Señor de los Cielos', festeja su cumpleaños número 20

Ciudad de México.- La actriz del Señor de los Cielos, Gala Montes, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, reveló como fue que festejó su cumpleaños número 20 acompañada de familiares.

Muy bien, me la pasé trabajando y con mi mamá. Es un día en el que me gusta trabajar, siento que es de buena suerte”, dijo.

Podría interesarte: Tiembla 'VLA': Querido conductor de 'Sale el Sol' volvería a Televisa para unirse a 'Hoy'

Y es que la joven, celebró su aniversario en un restaurante de la Ciudad de México, acompañada de sus seres queridos, quienes la llenaron de regalos y felicitaciones.

La producción me llevó un pastelito, globos, y Dani Álvarez me dio unas flores y brownies. Además, recibí la noticia de que voy a grabar un tema para la novela; lo compuse con un productor y se llama: ‘Amor de verdad’... la inspiración llegó en un instante y salió algo mágico, me muero porque lo escuchen”, finalizó.