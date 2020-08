Lucero recuerda el día que casi cancela una presentación tras olvidar su vestuario

Ciudad de México.- La cantante, Lucero, mediante un video publicado en su canal de YouTube, recordó el día en el que estuvo a punto de dar un show, sin contar con vestuario.

Este hecho le ocurrió en 1992 en un evento en Sevilla, España, luego de que fuera una de las cantante invitadas, sin embargo al llegar descubrió que no estaba su indumentaria, por lo que tuvo que improvisar algo, para que su madre se la trajera,

Ella tenía planeado cantar canciones de mariachi en el evento, sin embargo al llegar se dio cuenta de no tenía la camisa para el traje de charro, por lo que tuvo que salir su progenitora al rescate.

Yo me llevé al mariachi para cantar los temas representativos de México, todo divino, pero cuando iba a cantar me di cuenta que se nos olvidó en el hotel mi camisa del traje charro. Llevaba el traje charro pero no la camisa", indicó.

Entre el tráfico y los problemas para entrar al hotel, su madre por fin pudo conseguir su camisa, con la cual pudo entrar sin que el público se diera cuenta.

Mi mamá tuvo que ir por la camisa a toda velocidad para que cuando terminara la parte del pop me la diera y pudiera cambiarme. Se fue corriendo, fue toda una odisea, tuvo que entregar las identificaciones, había mucho tráfico. Yo no dejaba de pensar en mi mente ´ojalá llegue la camisa´, tenía esa angustia, pero cuando llegó el intermedio me metí al camerino con el nervio de que la camisa no hubiera llegado y ni modo de salir sin ella, pero afortunadamente mi mamá pudo llegar a tiempo", finalizó.