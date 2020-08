Maluma habla de la polémica con Neymar Jr. y aclara si 'Hawái' fue escrita para su ex

Ciudad de México.- Maluma decidió aclarar la polémica que surgió luego de que Neymar Jr. celebrara el triunfo de su equipo en las semifinales de la Champions League con la canción Hawái, tema que aparentemente era dedicado para la modelo Natalia Barulich, quien, tras terminar su romance con el colombiano, se dice ahora tiene una relación con el futbolista.



Con motivo del lanzamiento de su disco titulado Papi Juancho, el cantante de música urbana tuvo un live con sus seguidores en Instagram, y ante los constantes cuestionamientos sobre el controversial tema, decidió explicar la situación.

No se dejen engañar… no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien, cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él, o bueno por lo menos que yo sepa no tengo ningún ped…, me siento muy agradecido con él y todo el equipo del París por poner esa canción después del partido”, detalló.