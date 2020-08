¿Nuevo galán? Paola Rojas revela si tiene un romance: "Me hace mucha ilusión"

Ciudad de México.- La guapa y reconocida conductora de Televisa, Paola Rojas, en una reciente entrevista en Sale el Sol ha dado declaraciones de su vida amorosa, abriendo por completo su corazón al respecto y revelando si se encuentra en medio de un romance, pues desde hace semanas se sospecha que tiene nuevo galán.

Rojas ante el cuestionamiento sobre como se encuentra su vida sentimental, ha respondido que siente mucha ilusión de poder encontrar nuevamente el amor, expresando que no esta cerrada a nada y que si se presenta el indicado lo intentará con todo.

Estoy abierta a lo que sea que llegue a mi vida, creo que me queda muchísimo todavía por vivir, me hace mucha ilusión todo lo que pueda ocurrir en adelante en términos profesionales pero también personales", confesó la conductora.

En cuanto a sí ya encontró a esa persona especial, ella aseguró que todavía no aparece, aclarando también que no piensa en volver a casarse, recalcando nuevamente que novios sí se anima a tener.

Hoy por hoy no estoy con nadie pero me parece que es parte del proceso, una etapa para reconstruirme, para reconvertirme. Ahora, si dices ‘reconstruir mi vida’ y con eso te refieres a casarse, no, así estoy cómoda… alguna vez tendré un novio, o dos ¡no es cierto!", bromeó Paola.