"Origel me acosó": Adame explota contra conductor de 'Hoy' y llama a Chapoy "tirana e infiel"

Ciudad de México.- El actor y conductor Alfredo Adame estalló contra Pati Chapoy y Pepillo Origel en entrevista con el periodista de espectáculos Jorge Carbajal.

Muy molesto luego de que el mes pasado entrevistaran en Ventaneando a su hijo Sebastián junto a su novio luego de hablar abiertamente de sus preferencias sexuales, el exconductor del programa Hoy hizo fuertes declaraciones contra la periodista de TV Azteca y el presentador de Televisa.

Adame insistió que uno de los hijos de Chapoy, quien actualmente está casado, "es homosexual" y acusó a la conductora de haberlo presuntamente "discriminado y exiliado", además de involucrar al conductor de Hoy Pepillo Origel.

El conductor, siguiendo con su ráfaga de declaraciones, acusó a la periodista de ser una "tirana".

Adame manifestó que tanto ella como Pepillo Origel son sus "enemigos" desde hace más de 25 años.

Pati Chapoy a mí no me puede reclamar nada porque le sé tantas cosas. Hace muchos años, no recuerdo si fue en 'Hoy' o 'Viva la mañana', que dijo una estupidez mía y me causaron un problema terrible. Son mis enemigos el estúpido de Origel y Chapoy desde hace 25 años", dijo contundente.