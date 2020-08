Pablo Montero celebra su cumpleaños 46 con esta sorpresa y fans reaccionan en redes

View this post on Instagram

La espera es cada vez mu00e1s corta, u00bfya tienen sus boletos para mi presentaciu00f3n este 29 de Agosto? ud83cudfb5 u00a1No se lo pueden perder! Habru00e1n sorpresas. u2764ufe0fud83dude18 ud83cudf9f @eticketmx