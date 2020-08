Pleito en Televisa: Por "tramposa" y "arrogante", Macky pone en su lugar a Ferka en vivo

Ciudad de México.- La noche de ayer jueves la tensión estalló en el foro de Guerreros 2020 pues la capitana de las Cobras, Macky González, y la actriz Ferka, quien quedó eliminada del reality, tuvieron una fuerte discusión en vivo.

Todo ocurrió cuando se encontraban en el juego de 'Fuerzas opuestas' y la novia de Christian Estrada se tuvo que enfrentar a Dariana. Al notar que 'La reina rose' estaba a punto de ganar, Ferka se puso de pie y comenzó a jalarla con sus brazos, lo cual está prohibido en esta competencia.

Memo Corral, capitán de Ferka, tuvo que intervenir para pedirle a Ferka que dejara de jalar a su compañera porque era una conducta "antideportiva".

Aunque Ferka trató de justificar su acción, Macky explotó en su contra y le reclamó por su acción 'cobarde'.

Eso no es protección, si la estaba jalando... no es legal, no es para protegerte, lo hiciste con alevosía y ventaja y así no es el deporte", comentó la exatleta de Exatlón.