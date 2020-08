Polémica: A esto se dedicaría el supuesto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari

Ciudad de México.- La figura de Adela Noriega sigue generando gran interés en su fiel público pese a que se alejó de la actuación y el mundo del entretenimiento desde hace más de una década, sobre todo debido a que tras su repentino retiro de las pantallas ha mantenido su vida privada en el completo hermetismo y es poco lo que se ha sabido de ella en los últimos años.

El nombre de la actriz regresó a los titulares este viernes, pero lejos de deberse a las constantes especulaciones sobre un posible retorno de la estrella a las telenovelas, el revuelo que se generó por el surgimiento de nueva información respecto a una de los rumores más polémicos en la vida de Noriega: Su supuesta relación con Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México.

El reportero de espectáculos Jorge Carbajal participó en una reciente entrega del programa de espectáculos en YouTube Chisme No Like, donde compartió con los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani el reporte que él dio en otro espacio sobre el hijo que Adela Noriega y Salinas de Gortari habrían tenido.

Pese a que la actriz negó tiempo atrás siquiera haber conocido en persona al exmandatario y por ende también desmintió las versiones sobre haber tenido familia con él, Carbajal aseguró que el presunto hijo tiene en la actualidad 32 años de edad y que está al frente de la inmobiliaria que la protagonista de Quinceañera supuestamente estableción en la década de los 90 en Estados Unidos.

Esa inmobiliaria la tiene desde hace mucho tiempo allá en Miami, de hecho dicen que vive en el área de South Beach, en una casa muy, muy privada y desde ahí maneja ella absolutamente todo lo que tiene qué ver con la inmobiliaria. Ya tiene mucho tiempo en esto, obviamente ella es la que mete el dinerito, no es que ella ande vendiendo casas ni mucho menos, pero ella es la que mete el dinero y ya todo su personal se encarga de vender", dijo el reportero.

Ahora el encargado básicamente de la inmobiliaria pues es el hijo, ese muchachito que también se llama Carlos, Carlos Rodrigo si no me equivoco. Ahora es él el que está a cargo de todo el manejo de los negocios, de las propiedades y demás, pero es un negocio que Adela lo tiene desde que hacía Dulce desafío, que fue justamente por aquellos años 90, principios de los 90, cuando ella empezó a viajar a Miami, a irse quedando en Miami y hacer este negocio que era muy nutritivo", agregó.

Años atrás, en una entrevista con Cristina Saralegui, Adela Noriega negó rotundamente haberse involucrado de forma sentimental con Carlos Salinas de Gortari.

Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro expresidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él", expuso entonces.