¿Se reconciliaron? Kimberly Loaiza y JD Pantoja aparecen juntos y estrenan nueva canción

Ciudad de México.- Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja dieron tremenda sorpresa a sus fans pues la noche de ayer jueves aparecieron juntos en redes sociales a pesar de que se creía que habían terminado tras el escándalo con Lizbeth Rodríguez.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, los famosos youtubers e influencers compartieron una instantánea en la que aparecen posando para la portada de su nueva canción.

También lee: Devastada, actriz de 'El Señor de los Cielos' revela la verdad sobre desaparición de Rafael Amaya

A post shared by KIM LOAIZA ud83dudda4 (@kimberly.loaiza) on Aug 20, 2020 at 10:16pm PDT

View this post on Instagram

Kimberly y JD Pantoja estrenaron el tema Bye bye en el que ambos muestran sus dotes para cantar.

No voy a llorar si te vas de aquí, Y¿ya no soy la misma desde que te conocí y hoy te digo: 'Bye, bye, bye, bye' Te llegó la hora, vete con otra", dice Loaiza.

También lee: Tiembla 'VLA': Querido conductor de 'Sale el Sol' volvería a Televisa para unirse a 'Hoy'

No me voy a marchar, yo te quiero a ti, no me iré con otra porque ya lo decidí, no acepto tu: 'Bye, bye, bye, bye'. Cambiemos las cosas, vivamos el ahora", menciona Pantoja.