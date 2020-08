Sin trabajo y con 'deuda', hija de actor de 'Vecinos' rompe en llanto al hablar de la crisis

Ciudad de México.- La actriz Daniela Ibáñez, exestrella infantil de Televisa que formó parte de la serie de Netflix El Club, abrió su corazón ante sus seguidores para compartir los difíciles momentos por los que ha atravesado durante los meses de confinamiento, para así dar muestra de que es por completo normal tener altibajos en la vida y que lo importante es valorar a los seres amados.

En su más reciente video para su canal de YouTube, Daniela expuso cómo había estado reflexionando sobre lo que ha ocurrido a raíz de la contingencia sanitaria, además de decir que le llamó mucho la atención el video de Sofía Niño de Rivera en el que la comediante también admitió que no ha sido fácil hacerle frente a los tiempos de incertidumbre.

Aunque al inicio de la crisis de salud ella se encontraba "enfocada" en su contenido para redes sociales, en hacer ejercicio, dieta y tomar un tiempo para ella, Daniela confesó que no esperaba que se alargara tanto la situación.

El primer altibajo que tuve, por así decirlo, fue cuando me cancelaron un proyecto que era demasiado importante para mí, para mi carrera, era algo diferente a lo que había hecho, era un momento de experimentar algo que probablemente si no hubiera sido por chamba yo no lo hubiera hecho", dijo.

Desafortunadamente se paró el proyecto, desconozco si se va a hacer o no y desconozco si, se retoma, me tomen en cuenta otra vez debido a que estamos en una crisis económica muy fuerte. Empezando por ahí perdí proyectos muy importantes para mí, perdí trabajo", continuó.

La actriz se quebró al compartir que debió pasar su cumpleaños lejos de sus familia y amigos, lo cual la hizo valorar a sus seres queridos.

Fue muy fuerte, fue algo muy agridulce. El querer abrazarlos, el querer ver a todos mis amigos, a toda mi familia y decirles lo mucho que los amaba, y tenerlos aquí conmigo cerquita no fue posible", dijo.

Otra situación que la llenó de angustia fue el hecho de que meses atrás ya había iniciado el proceso de comprar un departamento, por lo que estar ahora mismo sin trabajo significó una fuerte ansiedad y preocupación.

Acabo de comprar un departamento, no lo he terminado de pagar obviamente porque se liquida cuando te lo entregan, y para mí este año era importantísimo y era esencial el poder ahorrar, ¿por qué?, porque el poder ahorrar lo más que pudiera iba a ser parte de lo que iba a liquidar mi departamento y pues, oh sorpresa, pues no he tenido trabajo. Yo sé que no soy la única persona", compartió.

Daniela Ibáñez aclaró que, a pesar de no contar con un trabajo en este momento, no atraviesa por la angustia de no poder comer o pagar donde reside actualmente como lo están sufriendo miles de personas.

Soy una persona 100 por ciento afortunada, lo sé, pero también para mí es muy pesado saber que en este momento yo no tengo trabajo... Este era un momento importante para mí. Empecé a generar mucha ansiedad porque me sentía ahogada, me sentía apretada, sentía que no lo iba a lograr, que me había endeudado con algo y que no lo iba a poder hacer. Gracias a la vida, a mi psicóloga, a mis seres queridos me he dado cuenta de que todo va a estar bien", expresó.

La actriz señaló que, además de hacer frente a esas situaciones, también ha tenido que lidiar con constantes críticas de internautas.

Es terrible que la gente opine, te critique, te trate mal. Yo también la estoy pasando mal, yo también estoy sufriendo muchísimo", dijo.

