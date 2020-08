¿Tiene galán? Cynthia Klitbo habla de su vida amorosa y confiesa si ha usado aplicaciones de citas

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo compartió con humor que nunca recurriría a aplicaciones de citas para encontrar el amor, además de dejar en claro que ahora mismo está enfocada en su trabajo y su hija.

Durante un encuentro con medios en las instalaciones de Televisa, la reconocida actriz reveló que se encontraba en dicha televisora debido al proyecto Esta historia me suena.

Atendiendo a la prensa con amabilidad, Klitbo respondió con su característico humor a las preguntas sobre si tiene en la actualidad pareja y acerca de si estaría dispuesta a usar aplicaciones para conocer galanes.

A mí eso de conocer a un señor a través de una aplicación... Yo soy de otra generación, discúlpenme, pero si conociéndolos luego no te salen buenos, ahora imagínate comprando uno que no sabes ni quién es, no... Yo estoy dedicada a mi hija, a mi vida, a mi programa que ya lo han visto", dijo.

Asimismo, la actriz fue cuestionada de nueva cuenta sobre Angélica Rivera, momento en el que reiteró la gran amistad que la une a la exprimera dama.

Yo con mi hermana me voy al fin del mundo, no creo que sea ahorita que Angélica vaya a regresar, ella está a través de 'La Gaviota', no sé, ella y yo no hemos hablado de eso, pero yo ya le he dicho se te extraña amiga", dijo.

Cynthia Klitbo afirmó que Angélica Rivera está al tanto de que Destilando amor alcanzó un rating arrasador en su repetición, por lo cual "está muy contenta". Finalmente, la intérprete volvió a defender a su amiga respecto a la opiniones divididas que se tienen sobre su desempeño como primera dama en el sexenio pasado.

Nunca estando en un papel como, cualquier papel a nivel político, es muy difícil que todo mundo esté a gusto, y hay muchos intereses. Yo no me meto en la política, yo soy amiga de Angélica Rivera, de mi 'Gaviota', no soy amiga de una primera dama", sentenció Klitbo.

Fuente: Edén Dorantes/YouTube