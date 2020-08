Tras confirmar ruptura con Sofia Richie, Scott Disick coquetea con Kourtney Kardashian

View this post on Instagram

Segu00fan el sitio web TMZ, despuu00e9s de que reanudaron su romance a mediados de junio, Scott Disick y Sofia Richie decidieron terminar su relaciu00f3n nuevamente. Y de esta vez, supuestamente, es para siempre. Una fuente dijo a la publicaciu00f3n que la pareja habu00eda intentado arreglar las cosas en los u00faltimos meses, pero ahora decidiu00f3 que era mejor ir por caminos separados y ni siquiera se hablan mu00e1s entre ellos. De acuerdo con el informante, u2018el estado de la relaciu00f3n de Scott y Sofia cambia a diariou2019, y con Scott pasando cada vez mu00e1s tiempo con su ex Kourtney Kardashian y sus hijos: Mason, 10, Penelope, ocho y Reign, cinco, la cosa se puso mucho mu00e1s difu00edcil. u201cLas cosas no iban muy bien entre ellos. Scott ha pasado todos los du00edas con Kourtney y los niu00f1os y estu00e1 de vacaciones con ella ahorita mismo. Las cosas siempre estu00e1n tensas entre Scott y Sofiau201d, asegura. Scott y Kourtney estu00e1n actualmente de vacaciones juntos en Coeur du2019Alene, Idaho, junto con algunos de sus famosos amigos. La fuente agregu00f3 que por el momento, Disick estu00e1 enfocado en el bienestar de su familia y Sofu00eda se ha vuelto u2018mu00e1s independienteu2019.