Tras rumores de romance, ex de Ana Brenda Contreras rompe el silencio y aclara su situación

Ciudad de México.- El guapo actor, Iván Sánchez, ha roto el silencio ante los rumores de que se encuentra en un romance con la periodista 15 años mayor que él, Lydia Cacho, señalando como se encuentra su corazón tras la sorpresiva ruptura con la actriz de Televisa, Ana Brenda Contreras.

En una entrevista con Mau Saura, esta le cuestionó sobre los rumores que circulaban alrededor de su vida amorosa, señalando que sus fans le dijeron que querían saber acerca de su corazón, ante lo que el respondió con mucho humor.

En cuestiones del amor también se le preguntó si se arrepentía respecto de haber hecho algo y si lo cambiaría, a lo que el dijo que no totalmente, pero sí le gustaría "tapizar" unas que otras cosas.

Hay un dicho que es como: ‘No te arrepientas de lo que no has hecho, entonces, no me arrepiento de lo que he hecho, pero sí alguna cosita la tapizaría un poco (…) alguna cosa, algún sufrimiento sí me hubiera evitado, a mí y a algún otro, pero no, la verdad es que cuando uno actúa siempre del corazón y bien, bueno hay veces que se sufre un poco (…) pero yo estoy muy bien y me siento feliz", aseguró el actor.