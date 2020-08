Tras una dura depresión, Frida Sofía estaría dispuesta a arreglar todo con Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- La cantante, Frida Sofía, mediante una entrevista para Univision, relató que ha tenido una fuerte depresión, por lo que planea solucionar en un futuro todos sus problemas con su madre, Alejandra Guzmán y con algunos miembros de su familia.

Me ayudó la verdad una depresión que me dio muy fuerte de dos semanas la verdad les confieso a mí no me da miedo hablar de eso, yo sufro ansiedad y de la ansiedad me desmayo. Dos semanas pasaron y no me pare de la cama, no podía nada, no quería hablar con nadie, ni con mi hermana de la pena, no quería brindarles esa briba tan fea que tenía”, aseveró.