Tras vender donas por la crisis, actriz de Televisa retomará interesante proyecto

u00bfY cuando va a terminar la cuarentena? u00bfQue sigue? AMO hacer planes, me gusta tener siempre un plan B, voy por la vida resolviendo, esquivando, escalando para lograr mis objetivos. Pero ahora de verdad no se nada... Sigue leyendo en mi Fb: Michelle Rodriu0301guez Mexico (link en bio) Y cueu0301ntame u00bftuu0301 cou0301mo vas? Ah! Y si tienes tips pasamelos u2764ufe0f