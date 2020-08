Betty Vázquez habla sobre el futuro del hijo de Cuauhtémoc Blanco en 'MasterChef'

Ciudad de México.- Muchas son las incógnitas y dudas que giran en torno a la nueva temporada de MasterChef México y, en esta ocasión, la que estuvo en la mira del ojo público fue la reconocida chef, Betty Vázquez.

Durante una entrevista con la periodista Flor Rubio, la experta culinaria confirmó que Cuauhtémoc Blanco Santoyo, hijo de Cuauhtémoc Blanco, ya cumplió con dos de los tres filtros necesarios para entrar al programa.

De igual manera, Vázquez admitió que no tenía idea que el joven aspirante es hijo del exfutbolista, incluso, compartió detalles de la entrevista que tuvo él como parte de uno los filtros para esta edición.

Lo que me gustó, yo no soy de futbol, te lo juro que ni me pasó por la cabeza que era hijo de él, de entrada, te lo digo. El niño ha sido tan honesto en no decir de quién es hijo".