¡Cambiazo! José Ron se tiñe el cabello y presume el resultado en Instagram

Ciudad de México.- El célebre actor y protagonista de Te doy la vida, José Ron, sabe muy bien cómo lucir completamente diferente en cada nuevo proyecto en el que hace acto de presencia.

Y así lo demostró con una reciente fotografía que publicó en su cuenta de Instagram en la que presumió su nueva apariencia, un llamativo cabello rubio que dejó impresionados a sus fans.

Junto a la imagen, José Ron escribió el siguiente mensaje de reflexión:

Me dormí y así me desperté. Pierde el miedo a los cambios y ten más miedo de no cambiar y que todo siga igual. Arriésgate, atrévete. Que te valga un cacahuate el qué dirán.