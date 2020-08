Curvy Zelma, arrepentida de traicionar a Alex Sirvent en 'Survivor': "Lo lastimé"

Ciudad de México.- Hace unos días, Curvy Zelma se convirtió en una de las eliminadas de Survivor México, reality show en el que ganó gran fama por su carisma y su peculiar personalidad.

Tras su salida, la conductora estuvo como invitada especial en el canal de YouTube de Flor Rubio donde ambas platicaron a profundidad sobre su estadía en el programa de TV Azteca.

Ahora que pudo ver Survivor, Zelma confesó que se arrepiente de algunas cosas que hizo en la isla, entre ellas, haber ‘traicionado’ a su compañero, Alex Sirvent.

Muchas personas, incluido Gabriel Cuevas, cuestionaron a Curvy tras abandonar Survivor. Pues la joven sorprendió a todos sus fans cuando votó por Jerónimo, pero mintiéndole a sus compañeros.

Me traicioné a mí y traicioné además a Alex, sin querer. Lo lastimé. Pero Alex es de tan buen corazón, es tan buena persona, que no podía creer que yo haya hecho. Y no podía creer que yo me estaba disculpando”, puntualizó la exconcursante de Survivor México.”