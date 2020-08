Exconductora del programa 'Hoy' relata cuál fue el peor momento que ha vivido

Ciudad de México.- La presentadora, Gloria Calzada, mediante una entrevista relató cuál fue uno de los peores momentos que vivió en sus 58 años de edad.

En su mensaje, señala que todo ocurrió hace 10 años cuando se encontraba en Miami, pues había trabajado en Univision y Telemundo, sin embargo contaba con mucha incertidumbre.

Yo tenía 40 y tantos, no tenía dinero, coche, casa ni ilusiones. Sentía que todo se había colapsado, no entendía qué era lo que estaba pasando, mi brújula no servía, sentía mucha incertidumbre. Yo vivía en Miami, había trabajado en Univisión, en Telemundo, mucho ir y venir, con trabajo y ofertas, muy satisfactorios que me hacían muy feliz", dijo.

Fue a raíz de un despido que todo el panorama se le derrumbó, pues sus planes se vieron truncados y las deudas comenzaron a llegar poco a poco.

Fue a raíz de que me corrieron de mi trabajo que todo se derrumbó; tenía una casa que había comprado a media cuadra del mar, con ayuda del banco, y ahí era muy feliz. Un día empezó a cambiar todo, ni lo vi venir, me corrieron y tuve que replanterar toda mi vida. De entrada tenía que rentar la casa porque no tenía ahorros, todo estaba invertido en esa casita, y tenía que pagar la hipoteca", aseveró.

Tras lo ocurrido señala que fue a dar a casa de su madre, quien le brindó posada, en lo que todo se le solucionaba, sin embargo fue muy duro para ella estar en los medios y de la nada estar en el olvido.

hora no sabía dónde iba a vivir, En Miami, sin dinero, sin dólares, no iba a ser seguro, me tuve que venir a México, con mi mamá, me dio posada en su casa a mi y a mis mascotas, la invadimos. Ella sabía que había algo muy extraño, pues yo no me sentía muy bien. Después de tantos años de estar en los medios, en la tele, era algo exitoso, pero ahora estaba detenida, seca, sin ilusiones ni ideas", indicó.

Luego de haber sufrido de problemas económico, fue la periodista, Martha Figueroa, quien le regresó la esperanzas al invitarla al programa Netas divinas, donde al poco tiempo quedó como titular.

Un día, hablando con , me contó que había propuesto un proyecto a Unicable, y le pedí que me considerara, y afortunadamente días después me dijo que ya estaba dentro. Gracias, Martha; continuaba con mi hermano, pero ya me sentía mejor, y aparte me llegó la oportunidad de dirigir una película, 'Paradas continuas'; empecé nuevamente a ser Gloria, también comencé a trabajar en la radio", puntualizó.

Fuente: TV Notas