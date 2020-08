"Me sentí la peor mamá": Érika Zaba a cerca del accidente que sufrió su hijo

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Érika Zaba, tuvo la oportunidad de dar algunos detalles del accidente que sufrió su hijo, Emiliano, momento que definió como uno de los más angustiantes de su vida.

A post shared by Erika Zaba (@erikazaba) on Aug 3, 2020 at 4:23pm PDT

View this post on Instagram

Durante una entrevista exclusiva con Ventaneando, la integrante de OV7 confesó que no alcanzó a detener la caída de su pequeño, aunque contó con la ayuda de una tía en ese preciso momento.

Lee también: Tras 28 años en Televisa y la muerte de su pareja, actor de 'Vecinos' da fuerte noticia en TV Azteca

Afortunadamente estaba con mi tía, que es doctora, y yo le decía que nos fuéramos al hospital. Al final me calmó y me ayudó con el Emiliano", mencionó la artista.

De igual manera, la intérprete confesó que se sintió la peor madre del mundo por no haber podido evitar esta situación. Por otro lado, Zaba presumió la decoración de la habitación de su vástago.

Lee también: TV Azteca 'hunde' a 'Hoy': Tras fracaso en Televisa, Tania Rincón e Ingrid Coronado 'vuelven' a 'VLA'

Finalmente, Érika Zaba compartió cómo se encuentra de salud tras recuperarse del Covid-19 hace apenas unas semanas, incluso, reconoció que en ocasiones le cuesta mantener la respiración.

He intentado hacer ejercicio y no puedo, me agotó mucho, no estoy aguantando. Y eso que yo ya tengo tiempo que di negativo. Un concierto yo creo que no lo aguanto", concluyó.