"Me siento cansado": Tras superar el Covid-19, Mauricio Herrera revela que sigue con secuelas

Ciudad de México.- El actor, Mauricio Herrera, mediante una entrevista para el portal de espectáculos, TV Notas, relató que haber padecido Covid-19, le ha dejado muchas secuelas.

En su mensaje señala que se siente cansado y con falta de energía, además de tener algunos problemas con el diabetes, por lo que está tomando medicamento para mejorar.

Esta enfermedad deja muchísimas secuelas y las estoy viviendo. Me siento cansado, con falta de energía. Se me subió el azúcar; como me dieron mucha cortisona para tratarme, debo eliminarla para que baje el azúcar", dijo.