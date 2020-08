¿Muchas cirugías? Así se veía Brenda Zambrano antes de 'Acapulco Shore'

Ciudad de México.- La modelo mexicana, Brenda Zambrano, adquirió una gran popularidad gracias a su participación en la segunda temporada de Acapulco Shore, proyecto televisivo en el que tuvo múltiples apariciones.

Al igual que la mayoría de las integrantes del reality show de MTV, Brenda ha recurrido a la ayuda del bisturí en varias ocasiones y cuenta con cirugías estéticas en la nariz, implantes de seno y glúteos.

Me operé dos veces las bubis, me operé la nariz tres veces, porque no me quedó como quería. También me operé las pompis", mencionó la influencer en un video de su canal de YouTube.